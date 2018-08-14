play
pause
  • $ 66.91 ↑
  • € 76.68 ↓

В Удмуртии два человека погибли в пожарах

09:40, 14 августа, 2018
Георгий Поветкин
09:40, 14 августа, 2018
Георгий Поветкин
381
0
#Ижевск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#смерть\n#огонь\n#пожар
Фото: pixabay.com
381
0

Трагедии произошли в Игринском районе и Сарапуле.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии двое мужчин погибли в пожарах. Трагедии произошли в Игринском районе и Сарапуле, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В ночь с 12 на 13 августа около 4:35 часов по местному времени в одном из домов в деревне Порвай в огне погиб хозяин – 59-летний мужчина.

«Два года назад мужчина уже устраивал в своем доме пожар, тогда он употребил спиртные напитки и лег спать с горящей сигаретой, в результате чего загорелся диван. Пожар был вовремя замечен и ликвидирован соседями», - говорится в сообщении следователей.

Также в ночь с 13 на 14 августа около 2:30 часов в доме по улице Красный лог в Сарапуле произошел пожар. В огне погиб хозяин – 87-летний мужчина.

«Погибший также проживал один, злоупотреблял спиртными напитками. Предположительная причина возгорания в обоих случаях - неосторожное обращение с огнём при курении в состоянии алкогольного опьянения», - уточнили в СКР.

09:40, 14 августа, 2018
Георгий Поветкин
381
0
#Ижевск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#смерть\n#огонь\n#пожар

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Скончался предприниматель из Ижевска Сергей Ощепков

15:13, 08 августа, 2018
19392

Молния ударила двух мальчиков в Удмуртии

9348
10:50, 07 августа, 2018

Андрей Осколков выразил соболезнования в связи со смертью ижевского бизнесмена Сергея Ощепкова

7934
20:10, 08 августа, 2018

Жители Ижевска убили человека, заметая следы другого преступления

7885
12:30, 10 августа, 2018

В ГИБДД Удмуртии подтвердили информацию о двух погибших в ДТП на Сарапульском тракте

6150
09:30, 13 августа, 2018

Священник потребовал запретить новый клип Светланы Лободы

19:40, 11 августа, 2018
65683

Актера Ивана Бортника госпитализировали с переломом и внутренним кровотечением

9411
11:48, 07 августа, 2018

Житель Сочи исправил дорожную разметку

2255
12:47, 11 августа, 2018

Депутат Госдумы Наталья Поклонская вышла замуж

2195
15:46, 13 августа, 2018

Четыре члена банды «ГТА» получили пожизненный срок за 17 убийств

2174
14:39, 09 августа, 2018

Компания «Xiaomi» прекратит выпуск смартфонов

18:30, 09 августа, 2018
3223

Ученые объяснили любовь кошек к коробкам

2872
16:55, 08 августа, 2018

У жены президента Сирии нашли злокачественную опухоль

2656
18:45, 08 августа, 2018

Главы пяти стран поделят Каспийское море

2200
16:48, 10 августа, 2018

Крис Хемсворт и Крис Пайн отказались сниматься в продолжении «Стартрека»

2112
19:51, 11 августа, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: убытки «ИжАвто» и смертельное ДТП по Ижевском

13 августа, 2018

В Ижевске открылся перевернуты дом

13 августа, 2018

Удмуртия в минуту: главные новости недели

10 августа, 2018