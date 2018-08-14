В Удмуртии два человека погибли в пожарах

Трагедии произошли в Игринском районе и Сарапуле.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии двое мужчин погибли в пожарах. Трагедии произошли в Игринском районе и Сарапуле, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В ночь с 12 на 13 августа около 4:35 часов по местному времени в одном из домов в деревне Порвай в огне погиб хозяин – 59-летний мужчина.

«Два года назад мужчина уже устраивал в своем доме пожар, тогда он употребил спиртные напитки и лег спать с горящей сигаретой, в результате чего загорелся диван. Пожар был вовремя замечен и ликвидирован соседями», - говорится в сообщении следователей.

Также в ночь с 13 на 14 августа около 2:30 часов в доме по улице Красный лог в Сарапуле произошел пожар. В огне погиб хозяин – 87-летний мужчина.

«Погибший также проживал один, злоупотреблял спиртными напитками. Предположительная причина возгорания в обоих случаях - неосторожное обращение с огнём при курении в состоянии алкогольного опьянения», - уточнили в СКР.