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Жителей Пугачево не эвакуируют из-за одиночных взрывов снарядов

МЧС Удмуртии: в районе поселка Пугачево горит сухая трава

15:15, 16 мая, 2018
Дарья Саушина
15:15, 16 мая, 2018
Дарья Саушина
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#МЧС\n#Малая Пурга\n#взрыв\n#Пугачево\n#происшествие\n#пожар
Фото: vk.com (Саша Пестерев)
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Пользователи соцсетей сообщили о «канонаде» в районе бывшей воинской части.

Малая Пурга. Удмуртия. Пользователи социальных сетей сообщили о взрывах в районе бывшей воинской части в поселке Пугачево Малопургинского района. «Опять Пугачево, канонада, дрожат окна, теплицы», - написал пользователь Саша Пестерев в группе «ИГГС» в Вконтакте. «Пугачёво снова в огне, и жёстко гремит», - сообщил Павел Пушин.

Очевидцы рассказали информационному агентству «Сусанин», что хлопки начали раздаваться в среду, 16 мая, около 15:05.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике сообщили, что в районе Пугачево горит сухая трава. На место выехали пожарные.

15:15, 16 мая, 2018
Дарья Саушина
9367
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#МЧС\n#Малая Пурга\n#взрыв\n#Пугачево\n#происшествие\n#пожар

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