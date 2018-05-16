МЧС Удмуртии: в районе поселка Пугачево горит сухая трава

Пользователи соцсетей сообщили о «канонаде» в районе бывшей воинской части.

Малая Пурга. Удмуртия. Пользователи социальных сетей сообщили о взрывах в районе бывшей воинской части в поселке Пугачево Малопургинского района. «Опять Пугачево, канонада, дрожат окна, теплицы», - написал пользователь Саша Пестерев в группе «ИГГС» в Вконтакте. «Пугачёво снова в огне, и жёстко гремит», - сообщил Павел Пушин.

Очевидцы рассказали информационному агентству «Сусанин», что хлопки начали раздаваться в среду, 16 мая, около 15:05.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике сообщили, что в районе Пугачево горит сухая трава. На место выехали пожарные.