Не справившийся с управлением водитель погиб в ДТП в Удмуртии

Еще три человека в результате аварии попали в больницу.

Малая Пурга. Удмуртия. Смертельное ДТП произошло на трассе в Малопургинском районе. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике.

Вечером в понедельник, 1 января, 57-летний водитель «ВАЗ-2114» не справился с управлением и врезался в «Иж-2136». В результате мужчина погиб на месте. Еще три человека – водитель «Ижа» и двое его пассажиров – с травмами попали в больницу.

В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства аварии.