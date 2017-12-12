Пьяный житель Сарапула напал на полицейских

В настоящее время мужчина находится под стражей.

Сарапул. Удмуртия. Жителя Сарапула подозревают в нападении на полицейских. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, инцидент произошел в минувшие выходные в одном из баров города.

Выпивший мужчина устроил скандал с посетителями, бил посуду и бросал её в барную стойку. Сотрудники бара вызвали стражей порядка.

«Сотрудники вневедомственной охраны предложили «дебоширу» <…> пройти с ними в служебный автомобиль для доставления его в органы внутренних дел. Отказавшись выполнить законные требования сотрудников полиции, подозреваемый оказал физическое сопротивление, после чего скрылся с места происшествия на автомобиле своего знакомого», - отмечают следователи.

Правоохранителям далось найти и задержать злоумышленника. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия либо в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). В настоящее время мужчина находится под стражей.