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      Пьяный житель Сарапула напал на полицейских

      10:45, 12 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      10:45, 12 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      891
      0
      #Сарапул\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: Pixabay
      891
      0

      В настоящее время мужчина находится под стражей.

      Сарапул. Удмуртия. Жителя Сарапула подозревают в нападении на полицейских. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, инцидент произошел в минувшие выходные в одном из баров города.

      Выпивший мужчина устроил скандал с посетителями, бил посуду и бросал её в барную стойку. Сотрудники бара вызвали стражей порядка.

      «Сотрудники вневедомственной охраны предложили «дебоширу» <…> пройти с ними в служебный автомобиль для  доставления его в органы внутренних дел.  Отказавшись выполнить законные требования сотрудников полиции, подозреваемый оказал физическое сопротивление,  после чего скрылся с места происшествия на автомобиле своего знакомого», - отмечают следователи.

      Правоохранителям далось найти и задержать злоумышленника. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия либо в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). В настоящее время мужчина находится под стражей.

      10:45, 12 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      891
      0
      #Сарапул\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#происшествие

       

       

       

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