  • $ 59.46 ↑
  • € 69.82 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Ижевская пенсионерка отдала за «снятие порчи» 347 тыс рублей

      11:21, 23 ноября, 2017
      11:21, 23 ноября, 2017
      157
      0
      #Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия\n#мошенники\n#происшествие
      157
      0

      Злоумышленница «обрабатывала» женщину несколько дней.

      Ижевск. Удмуртия. Ижевская пенсионерка отдала за снятие порчи  347 тыс рублей. Обманувших горожанку злоумышленников разыскивает полиция, сообщает пресс-служба УВД по столице Удмуртской Республики.

      По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). Как удалось выяснить стражам порядка, 16 ноября к пенсионерке на остановке подошла неизвестная женщина.

      «Сообщила, что на пенсионерку наложена порча, которую она может снять. Рядом как будто случайно оказалась еще одна женщина, к которой злоумышленница обратилась по имени «Маша» и с которой последняя уже ранее якобы удачно снимала порчу. Потерпевшая, действительно испытывавшая в последнее время проблемы со здоровьем, согласилась на проведение ритуала», - отмечают правоохранители.

      На следующий день женщины встретились вновь, злоумышленница читала молитвы и что-то шептала, давала задания. После этого она назначила очередной «сеанс» на субботу, 18 ноября.

      «Около полудня три женщины вновь встретились, выполнив накануне ритуал и принеся по одному целому яйцу. Потерпевшая утверждает, что все было как в тумане. Злоумышленница попросила разбить принесенное яйцо, и когда потерпевшая его разбила, увидела в желтке черное пятно. Следующим заданием для окончательного снятия порчи с потерпевшей и всех её родственников стал сбор всех накопленных денег», - говорится в сообщении.

      В понедельник, 20 ноября, пенсионерка принесла на встречу 347 тыс. рублей. «Гадалака» заявила, что с деньгами надо сходить на кладбище ночью, но женщина испугалась. Тогда злоумышленница предложила сделать это за нее. Вернуть средства она обещала в воскресенье, но обманула доверчивую ижевчанку. В среду женщина обратилась в полицию.

      «В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание подозреваемой», - отмечают полицейские.

      Приметы злоумышленницы: женщина в возрасте около 60 лет, славянской внешности, рост 160см, среднего телосложения; речь без акцента; была одета в  шапку, пальто бежевого цвета. Вместе с ней находилась вторая женщина «Маша» в возрасте на вид около 50 лет.

      11:21, 23 ноября, 2017
      157
      0
      #Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия\n#мошенники\n#происшествие

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Депутат Гордумы Ижевска предложил главе города уйти в отставку

      16:10, 16 ноября, 2017
      13475

      В Удмуртии выписывавший себе премии чиновник получил условный срок

      7632
      09:31, 19 ноября, 2017

      Следователи начали проверку после драки двух 13-летних школьниц в Воткинске

      6780
      18:41, 16 ноября, 2017

      Подростки из Воткинска жестоко избили школьницу

      6388
      09:48, 21 ноября, 2017

      ДТП в Ижевске, драка школьниц в Воткинске, поиски пропавшего человека: что произошло минувшей ночью

      4853
      08:00, 17 ноября, 2017

      Воронежская пенсионерка приехала в Москву за джекпотом в полмиллиарда рублей

      17:11, 18 ноября, 2017
      4367

      Русло Чепцы планируют углубить в Балезинском районе Удмуртии

      979
      09:21, 18 ноября, 2017

      Саратовской области выделят миллиард на строительство аэропорта

      950
      10:46, 19 ноября, 2017

      У телеведущего Андрея Малахова родился сын

      906
      10:56, 17 ноября, 2017

      Регионы смогут обложить налогом станки и транспорт предприятий

      878
      19:24, 16 ноября, 2017

      Мария Шарапова радикально поменяла имидж

      18:36, 18 ноября, 2017
      1861

      Биткоин поставил новый рекорд стоимости - 8 тысяч долларов

      1308
      14:34, 17 ноября, 2017

      Бьорндален заявил, что WADA может «найти» царапины и на пробирках с его допинг-пробами

      1097
      15:23, 18 ноября, 2017

      «Мисс мира - 2017» стала будущий кардиохирург из Индии

      897
      09:52, 19 ноября, 2017

      Плотницкий: здания в центре Луганска блокировали сторонники уволенного главы МВД

      719
      19:17, 21 ноября, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: увольнения на «Ижметмаше» и высказывание депутата Гордумы

      22 ноября, 2017

      Удмуртия в минуту: избиение школьницы и строительство гостиницы

      21 ноября, 2017

      Удмуртия в минуту: деньги на рухнувший подъезд и суд над директором турфирмы

      20 ноября, 2017