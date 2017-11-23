Злоумышленница «обрабатывала» женщину несколько дней.

Ижевск. Удмуртия. Ижевская пенсионерка отдала за снятие порчи 347 тыс рублей. Обманувших горожанку злоумышленников разыскивает полиция, сообщает пресс-служба УВД по столице Удмуртской Республики.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). Как удалось выяснить стражам порядка, 16 ноября к пенсионерке на остановке подошла неизвестная женщина.

«Сообщила, что на пенсионерку наложена порча, которую она может снять. Рядом как будто случайно оказалась еще одна женщина, к которой злоумышленница обратилась по имени «Маша» и с которой последняя уже ранее якобы удачно снимала порчу. Потерпевшая, действительно испытывавшая в последнее время проблемы со здоровьем, согласилась на проведение ритуала», - отмечают правоохранители.

На следующий день женщины встретились вновь, злоумышленница читала молитвы и что-то шептала, давала задания. После этого она назначила очередной «сеанс» на субботу, 18 ноября.

«Около полудня три женщины вновь встретились, выполнив накануне ритуал и принеся по одному целому яйцу. Потерпевшая утверждает, что все было как в тумане. Злоумышленница попросила разбить принесенное яйцо, и когда потерпевшая его разбила, увидела в желтке черное пятно. Следующим заданием для окончательного снятия порчи с потерпевшей и всех её родственников стал сбор всех накопленных денег», - говорится в сообщении.

В понедельник, 20 ноября, пенсионерка принесла на встречу 347 тыс. рублей. «Гадалака» заявила, что с деньгами надо сходить на кладбище ночью, но женщина испугалась. Тогда злоумышленница предложила сделать это за нее. Вернуть средства она обещала в воскресенье, но обманула доверчивую ижевчанку. В среду женщина обратилась в полицию.

«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание подозреваемой», - отмечают полицейские.

Приметы злоумышленницы: женщина в возрасте около 60 лет, славянской внешности, рост 160см, среднего телосложения; речь без акцента; была одета в шапку, пальто бежевого цвета. Вместе с ней находилась вторая женщина «Маша» в возрасте на вид около 50 лет.