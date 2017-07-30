Водитель «Тойоты Короллы» не справился с управлением, съехал в кювет, где автомобиль перевернулся.

Сарапул. Удмуртия. Два человека погибли в результате аварии на Сарапульском тракте в Удмуртии. Как сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии, водитель «Тойоты Короллы» не справился с управлением, съехал в кювет, где автомобиль перевернулся.

ДТП произошло 30 июля около 1:35 на 38 км трассы Сарапул-Тарасово. За рулем находился мужчина 1976 года рождения, которого госпитализировали с места происшествия.

«В результате ДТП пассажиры автомобиля женщина 1981 года рождения и 15-летняя девушка от полученных травм скончались на месте происшествия», - говорится в сообщении.

«Уважаемые водители. Будьте предельно внимательны, соблюдайте скоростной режим, требования дорожных знаков и разметки, не создавайте аварийных ситуаций», - обращаются правоохранители к автомобилистам.