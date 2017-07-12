Это на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ижевск. В Удмуртии за полгода 106 человек погибло от отравления спиртосодержащей продукцией. Как сообщает пресс-служба управления регионального Роспотребнадзора, это на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего за 6 месяцев было зарегистрировано 252 случая отравления (на 26% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – прим. ред.).

Специалисты отметили, что повышение уровня отравлений произошло на 13 административных территориях: Дебесском и Селтинском районах- в 4 раза, Ярском в 2,5раза, Граховском в 2,4 раза, Вавожском в 2 раза.