20 лет тюрьмы грозит жителю Увы за изнасилование 11-летней дочери сожительницы

Обвиняемый и мать девочки выпивали и между ними произошла ссора, после которой мужчина закрыл собутыльницу в подполье и с ножом напал на ребенка.

Ува. Удмуртия. В Уве мужчину обвиняют в изнасиловании 11-летней дочери сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Следствие установило, что обвиняемый 2 года жил с 34-летней женщиной и ее дочерью. Накануне случившегося, 7 апреля 2017 года, пара выпивала. Ночью они поссорились и подсудимый закрыл подругу в подполье. После этого взяв кухонный нож, напал на 11-летнюю дочь женщины и, угрожая убийством, изнасиловал. Ребенку удалось выбежать из дома и обратиться за помощью к проживающим неподалеку родственникам.

Злоумышленника задержали. В настоящее время суд решает вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

27-летнему мужчина предъявили обвинение по пункту «б» части 4 статьи 131 УК России («Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста») и пункту «б» части 4 статьи 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). За каждое из совершенных преступлений предусмотрено наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.