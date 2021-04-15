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Коронавирус выявили еще у 68 жителей Удмуртии

09:20, 15 апреля, 2021
Дарья Саушина
Коронавирус выявили еще у 68 жителей Удмуртии
09:20, 15 апреля, 2021
Дарья Саушина
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#коронавирус\n#здоровье\n#Удмуртия
Фото: twenty20.com
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Врачи выписали 73 пациента.

Ижевск. Удмуртия. Диагноз «коронавирус» поставили еще 68 жителям Удмуртии. Как сообщает региональный оперштаб в группе в «ВКонтакте», среди них трое детей до 14 лет и 17 человек старше 65 лет.

26 случаев заражения ковидом выявили в Ижевске, 10 – в Увинском районе, 7 – в Сарапуле, по 5 – в Воткинске, Шарканском и Камбарском районах, по 3 – в Можге, Сарапульском, Сюмсинском районах, 1 – в Киясовском районе.

1 пациент скончался. Женщине было 65 лет. Общее число летальных случаев у пациентов с коронавирусом с начала пандемии составляет 402.

64 466 человек поставили прививку от ковида, из них 41 213 получили второй компонент.

09:20, 15 апреля, 2021
Дарья Саушина
114
0
#коронавирус\n#здоровье\n#Удмуртия