Коронавирус выявили еще у 68 жителей Удмуртии

Врачи выписали 73 пациента.

Ижевск. Удмуртия. Диагноз «коронавирус» поставили еще 68 жителям Удмуртии. Как сообщает региональный оперштаб в группе в «ВКонтакте», среди них трое детей до 14 лет и 17 человек старше 65 лет.

26 случаев заражения ковидом выявили в Ижевске, 10 – в Увинском районе, 7 – в Сарапуле, по 5 – в Воткинске, Шарканском и Камбарском районах, по 3 – в Можге, Сарапульском, Сюмсинском районах, 1 – в Киясовском районе.

1 пациент скончался. Женщине было 65 лет. Общее число летальных случаев у пациентов с коронавирусом с начала пандемии составляет 402.

64 466 человек поставили прививку от ковида, из них 41 213 получили второй компонент.