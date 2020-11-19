151 новый случай коронавируса зарегистрировали в Удмуртии, 1 пациент скончался

Выздоровели 103 человека.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за последние сутки коронавирус подтвердился у 151 жителя. Об этом сообщает региональный оперштаб в соцсети «ВКонтакте». Так, 79 случаев зарегистрировано в Ижевске, 11 – в Воткинске, 10 – в Глазове, 8 – в Можге, 7 – в Сарапуле. 5 заболевших выявили в Воткинском районе, 4 – в Ярском, по 3 – в Балезинском, Глазовском, Каракулинском и Кизнерском районах, по 2 – в Якшур-Бодьинском, Дебесском, Кезском, Шарканском, Камбарском районах, по 1 – в Алнашском, Вавожском, Граховском, Игринском, Юкаменском районах.

103 пациента выздоровели. Скончалась 79-летняя женщина.

С начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 11 691 случай заражения ковидом. 9 448 человек выздоровели, 204 скончались. Из тех, кто находится на лечении, 1 178 пациентов - в удовлетворительном состоянии, 703 - средней степени тяжести, 158 - в тяжелом состоянии.