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Помещения противотуберкулезного диспансера в Сарапуле признали «крайне неудовлетворительными»

08:30, 22 марта, 2019
Анна Торхова
08:30, 22 марта, 2019
Анна Торхова
73
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#больница
Фото: pixabay.com
73
0

В здании несколько лет не проводили ремонт.

Сарапул. Удмуртия. Противотуберкулезный диспансер в Сарапуле заставили устранить нарушения санитарного законодательства. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

В 2017 году территориальный отдел ведомства провел проверку в учреждении. В результате установлено, что санитарно-техническое состояние помещений диспансера крайне неудовлетворительное: текущий и капитальный ремонт не проводился несколько лет.

Позднее в ходе неоднократных проверок выявлено, что учреждение нарушения не устранило.

Учитывая бездействие ведомство направило в суд иск. Заявление удовлетворили.

08:30, 22 марта, 2019
Анна Торхова
73
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#больница

 

 

 


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