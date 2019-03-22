Помещения противотуберкулезного диспансера в Сарапуле признали «крайне неудовлетворительными»

В здании несколько лет не проводили ремонт.

Сарапул. Удмуртия. Противотуберкулезный диспансер в Сарапуле заставили устранить нарушения санитарного законодательства. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

В 2017 году территориальный отдел ведомства провел проверку в учреждении. В результате установлено, что санитарно-техническое состояние помещений диспансера крайне неудовлетворительное: текущий и капитальный ремонт не проводился несколько лет.

Позднее в ходе неоднократных проверок выявлено, что учреждение нарушения не устранило.

Учитывая бездействие ведомство направило в суд иск. Заявление удовлетворили.