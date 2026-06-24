Ижевск. Удмуртия. Утром 24 июня Глава Ижевска вновь проинспектировал улицу Удмуртскую на предмет пробок. Об этом сообщается в администрации города.

На этот раз автомобильные заторы не наблюдаются, отметил Дмитрий Чистяков.

Напомним, с 22 июня в Ижевске ввели ограничения движения на участке улицы Удмуртской. В первое же утро после начала ремонта на перекрёстке Удмуртской и Кирова образовались огромные пробки. Дмитрий Чистяков записал видео, в котором попросил жителей города набраться терпения, а также искать пути объезда.

«Сегодня состояние перекрёстка кардинально отличается от того, что мы здесь видели вчера. Я хочу поблагодарить вас, дорогие горожане, за то, что вы услышали наш призыв и смогли организоваться, найти пути объезда. Уж не знаю, что вы сделали, но сегодня здесь абсолютное спокойствие», — рассказал глава Ижевска.

Он также напомнил, что после серьёзных пробок была скорректирована работа светофоров на перекрёстке Удмуртской и Кирова.