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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На второй день ремонта улицы Удмуртской в Ижевске заторов не наблюдается

09:55, 24 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
На второй день ремонта улицы Удмуртской в Ижевске заторов не наблюдается
09:55, 24 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
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Источник фото: пресс-служба администрации Ижевска
203
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Ранее глава города попросил ижевчан искать пути объезда.

Ижевск. Удмуртия. Утром 24 июня Глава Ижевска вновь проинспектировал улицу Удмуртскую на предмет пробок. Об этом сообщается в администрации города.

На этот раз автомобильные заторы не наблюдаются, отметил Дмитрий Чистяков.

Напомним, с 22 июня в Ижевске ввели ограничения движения на участке улицы Удмуртской. В первое же утро после начала ремонта на перекрёстке Удмуртской и Кирова образовались огромные пробки. Дмитрий Чистяков записал видео, в котором попросил жителей города набраться терпения, а также искать пути объезда.

«Сегодня состояние перекрёстка кардинально отличается от того, что мы здесь видели вчера. Я хочу поблагодарить вас, дорогие горожане, за то, что вы услышали наш призыв и смогли организоваться, найти пути объезда. Уж не знаю, что вы сделали, но сегодня здесь абсолютное спокойствие», — рассказал глава Ижевска.

Он также напомнил, что после серьёзных пробок была скорректирована работа светофоров на перекрёстке Удмуртской и Кирова.

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09:55, 24 июня, 2026
Роман Перевощиков
журналист
203
0