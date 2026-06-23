Ижевск. Удмуртия. В администрации Ижевска скорректировали схему движения по улице Удмуртской, которая сегодня стояла в пробках на фоне начала ремонта дороги.

Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, наиболее заметные изменения внесены на перекрёстке с улицей Кирова при движении в сторону центра. Теперь распределение полос такое: одна — налево, одна — прямо и целых три — направо.

На пересечении с Советской один переход ликвидировали. Зебра вела Троицкой церкви к банку через Удмуртскую. Больше тут переход не появится, так как он не предусмотрен проектом ремонта.

На перекрёстках Удмуртская — Кирова и Кирова — Коммунаров пока корректируют работу светофоров. По оценке специалистов, на это потребуется минимум два дня.