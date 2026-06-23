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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На улице Удмуртской в Ижевске скорректировали схему движения после утренних заторов

14:44, 23 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На улице Удмуртской в Ижевске скорректировали схему движения после утренних заторов
14:44, 23 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
341
0
#Ижевск. Удмуртия\n#дороги
Источник фото: Администрация Ижевска
341
0

На перекрёстке с улицей Кирова добавили три полосы для поворота направо, а у храма убрали один из пешеходных переходов.

Ижевск. Удмуртия. В администрации Ижевска скорректировали схему движения по улице Удмуртской, которая сегодня стояла в пробках на фоне начала ремонта дороги.

Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, наиболее заметные изменения внесены на перекрёстке с улицей Кирова при движении в сторону центра. Теперь распределение полос такое: одна — налево, одна — прямо и целых три — направо. 

На пересечении с Советской один переход ликвидировали. Зебра вела Троицкой церкви к банку через Удмуртскую. Больше тут переход не появится, так как он не предусмотрен проектом ремонта.

На перекрёстках Удмуртская — Кирова и Кирова — Коммунаров пока корректируют работу светофоров. По оценке специалистов, на это потребуется минимум два дня.

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14:44, 23 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
341
0
#Ижевск. Удмуртия\n#дороги