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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Студент из Ижевска стал победителем Всероссийского инженерного конкурса

13:00, 24 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Студент из Ижевска стал победителем Всероссийского инженерного конкурса
13:00, 24 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
213
0
#ИжГТУ\n#студенты\n#инженер
Источник фото: пресс-служба ИжГТУ
213
0

Александр Хардин оканчивает бакалавриат в ИжГТУ.

Ижевск. Удмуртия. Студент 4 курса бакалавриата кафедры «Прикладная математика и информационные технологии» ИжГТУ имени М. Т. Калашникова Александр Хардин вошел в число победителей Всероссийского инженерного конкурса. Как сообщили «Сусанину» в пресс-службе вуза, проект студента был признан одним из лучших в номинации «Лучшая выпускная квалификационная работа бакалавра». 

Всероссийский инженерный конкурс проводится по поручению президента России. В этом сезоне он объединил участников из 257 вузов страны. Из 13 428 поданных заявок в финал вышли только 120 конкурсантов, и лишь 61 студент со всей России решением экспертных комиссий был удостоен звания победителя. 

Для всех финалистов выступление официально засчитывается как защита выпускной квалификационной работы. Александр Хардин — единственный победитель из Удмуртии.

Его работа посвящена реализации дискриминационных корреляторов, которые применяются в современных навигационных системах, радиолокации, системах слежения за объектами и оптическом распознавании. Эта тема имеет серьёзное практическое значение для индустриальных партнёров, отметили в ИжГТУ.

Научным руководителем Александра Хардина выступил доктор технических наук, профессор Вадим Суфиянов. 

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13:00, 24 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
213
0
#ИжГТУ\n#студенты\n#инженер