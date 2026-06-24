Ижевск. Удмуртия. Студент 4 курса бакалавриата кафедры «Прикладная математика и информационные технологии» ИжГТУ имени М. Т. Калашникова Александр Хардин вошел в число победителей Всероссийского инженерного конкурса. Как сообщили «Сусанину» в пресс-службе вуза, проект студента был признан одним из лучших в номинации «Лучшая выпускная квалификационная работа бакалавра».

Всероссийский инженерный конкурс проводится по поручению президента России. В этом сезоне он объединил участников из 257 вузов страны. Из 13 428 поданных заявок в финал вышли только 120 конкурсантов, и лишь 61 студент со всей России решением экспертных комиссий был удостоен звания победителя.

Для всех финалистов выступление официально засчитывается как защита выпускной квалификационной работы. Александр Хардин — единственный победитель из Удмуртии.

Его работа посвящена реализации дискриминационных корреляторов, которые применяются в современных навигационных системах, радиолокации, системах слежения за объектами и оптическом распознавании. Эта тема имеет серьёзное практическое значение для индустриальных партнёров, отметили в ИжГТУ.

Научным руководителем Александра Хардина выступил доктор технических наук, профессор Вадим Суфиянов.