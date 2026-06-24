Ижевск. Удмуртия. Театр из Ижевска стал участником IX Международного фестиваля театрального искусства «Территория жеста» (18+). Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Фестиваль пройдёт с 20 по 27 сентября в Москве на базе Театра Мимики и Жеста. Он отличается от других фестивалей тем, что все постановки исполняются на языке жестов.

Свои спектакли покажут театры из Москвы, Самары, Уфы, Томска, Новосибирска, Казахстана, Беларуси, Армении, Италии, Омана и других городов России и стран мира. Профессиональные и любительские коллективы будут бороться за победу в четырёх номинациях: «Драматический спектакль», «Пластический спектакль», «Музыкальный спектакль» и «Визуальная миниатюра».

В номинации «Визуальная миниатюра» примет участие театр из Ижевска. Артисты сразятся с театрами из Кемерово, Красноярска, Костромы, Краснодара, Читы, Москвы и с гостями из Белоруссии, Чехии и Англии.

Отмечается, что в 2025 году на фестивале творческий коллектив неслышащих артистов «Зажигай» из Ижевска получил специальный приз жюри «За актерский ансамбль» за спектакль «Помнит сердце, не забудет никогда…» (18+).