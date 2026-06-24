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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Артисты из Ижевска стали участниками Международного фестиваля театрального искусства

13:20, 24 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Артисты из Ижевска стали участниками Международного фестиваля театрального искусства
13:20, 24 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
424
0
#Ижевск\n#Москва\n#театр\n#фестиваль
Источник фото: ИИ
424
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Они покажут в Москве спектакль на языке жестов.

Ижевск. Удмуртия. Театр из Ижевска стал участником IX Международного фестиваля театрального искусства «Территория жеста» (18+). Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Фестиваль пройдёт с 20 по 27 сентября в Москве на базе Театра Мимики и Жеста. Он отличается от других фестивалей тем, что все постановки исполняются на языке жестов.

Свои спектакли покажут театры из Москвы, Самары, Уфы, Томска, Новосибирска, Казахстана, Беларуси, Армении, Италии, Омана и других городов России и стран мира. Профессиональные и любительские коллективы будут бороться за победу в четырёх номинациях: «Драматический спектакль», «Пластический спектакль», «Музыкальный спектакль» и «Визуальная миниатюра».

В номинации «Визуальная миниатюра» примет участие театр из Ижевска. Артисты сразятся с театрами из Кемерово, Красноярска, Костромы, Краснодара, Читы, Москвы и с гостями из Белоруссии, Чехии и Англии.

Отмечается, что в 2025 году на фестивале творческий коллектив неслышащих артистов «Зажигай» из Ижевска получил специальный приз жюри «За актерский ансамбль» за спектакль «Помнит сердце, не забудет никогда…» (18+). 

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13:20, 24 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
424
0
#Ижевск\n#Москва\n#театр\n#фестиваль