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Вскоре на набережной Сарапула появится музей на понтоне

15:14, 04 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Вскоре на набережной Сарапула появится музей на понтоне
15:14, 04 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
92
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#благоустройство
Источник фото: Центр территориального развития Удмуртии
92
0

Дизайнеры завершают разработку стендов с историей города

Сарапул. Удмуртия. Музей на понтоне «Остров истории» вскоре появится на набережной Сарапула. Об этом сообщает Центр территориального развития Удмуртии. 

Музей создают в рамках проекта «Сарапульские острова». Уже почти готов каркас плавающей конструкции. 

Внутри музея расположатся информационные стенды, рассказывающие историю купеческого города. Их разрабатывают дизайнеры Центра территориального развития Удмуртии. 

3 апреля специалисты проверили, как смотрятся макеты внутри будущего музея. Вскоре будет утвержден их финальный вариант. Отмечается, что в макетах дизайнеры использовали стиль музеев Сарапула, который они разработали в 2024 году

Напомним, что проект «Сарапульские острова» выиграл в конкурсе малых городов и исторических поселений в 2022 году. Открыть обновлённое пространство планируют в 2025 году. 

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15:14, 04 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
92
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#благоустройство