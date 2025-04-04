Сарапул. Удмуртия. Музей на понтоне «Остров истории» вскоре появится на набережной Сарапула. Об этом сообщает Центр территориального развития Удмуртии.

Музей создают в рамках проекта «Сарапульские острова». Уже почти готов каркас плавающей конструкции.

Внутри музея расположатся информационные стенды, рассказывающие историю купеческого города. Их разрабатывают дизайнеры Центра территориального развития Удмуртии.

3 апреля специалисты проверили, как смотрятся макеты внутри будущего музея. Вскоре будет утвержден их финальный вариант. Отмечается, что в макетах дизайнеры использовали стиль музеев Сарапула, который они разработали в 2024 году.

Напомним, что проект «Сарапульские острова» выиграл в конкурсе малых городов и исторических поселений в 2022 году. Открыть обновлённое пространство планируют в 2025 году.