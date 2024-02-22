Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
СЭГЗ: на земле, на воде и в воздухе Лонгрид Семейное дело Лонгрид Самоварный дом Лонгрид

Центр территориального развития Удмуртии разработал новый фирменный стиль Сарапульского музея-заповедника

12:55, 22 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Центр территориального развития Удмуртии разработал новый фирменный стиль Сарапульского музея-заповедника
12:55, 22 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
61
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#музей\n#дизайн
Фото: Центр территориального развития Удмуртии
61
0

Специалисты смогли объединить 8 совершенно разных зданий музейного комплекса.

Сарапул. Удмуртия. У Сарапульского музея-заповедника появился новый фирменный стиль. Об этом сообщает Центр территориального развития Удмуртии. 

Сарапульский музей-заповедник открыли в 1909 году, и с тех пор его визуальное оформление несколько раз менялось. На практикуме «Реформа» сотрудники Центра территориального развития Удмуртии совместно с дизайнерами региона попытались придумать, как осовременить фирменный стиль музея. После мероприятия специалисты доработали самые перспективные идеи до полноценного проекта.

Сотрудники центра постарались сформировать единый образ для 8 зданий комплекса, которые визуально и территориально никак не связаны друг с другом. Дизайнеры вдохновились архитектурными особенностями строений и придумали свой орнамент для каждого объекта. Помимо этого, здания получили отдельный набор графики и цвет, но все оказались объединены едиными правилами.

Отмечается, что в основном в проекте использовался шрифт «Bannikova». В 50-х годах двадцатого века его создала уроженка Сарапула, художница Галина Банникова. 

Новый фирменный стиль уже внедрен и используется сотрудниками музея.  

12:55, 22 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
61
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#музей\n#дизайн