Центр территориального развития Удмуртии разработал новый фирменный стиль Сарапульского музея-заповедника

Сарапул. Удмуртия. У Сарапульского музея-заповедника появился новый фирменный стиль. Об этом сообщает Центр территориального развития Удмуртии.

Сарапульский музей-заповедник открыли в 1909 году, и с тех пор его визуальное оформление несколько раз менялось. На практикуме «Реформа» сотрудники Центра территориального развития Удмуртии совместно с дизайнерами региона попытались придумать, как осовременить фирменный стиль музея. После мероприятия специалисты доработали самые перспективные идеи до полноценного проекта.

Сотрудники центра постарались сформировать единый образ для 8 зданий комплекса, которые визуально и территориально никак не связаны друг с другом. Дизайнеры вдохновились архитектурными особенностями строений и придумали свой орнамент для каждого объекта. Помимо этого, здания получили отдельный набор графики и цвет, но все оказались объединены едиными правилами.

Отмечается, что в основном в проекте использовался шрифт «Bannikova». В 50-х годах двадцатого века его создала уроженка Сарапула, художница Галина Банникова.

Новый фирменный стиль уже внедрен и используется сотрудниками музея.