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Удмуртия выделила 95 миллионов рублей на дальнейшее благоустройство «Сарапульских островов»

17:45, 25 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Удмуртия выделила 95 миллионов рублей на дальнейшее благоустройство «Сарапульских островов»
17:45, 25 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
25
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#набережная
Фото: пресс-служба администрации Сарапула
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0

Работы завершатся до конца 2024 года.

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии решили продолжить реализацию проекта «Сарапульские острова» в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула. 

Для проведения следующего этапа республиканский бюджет выделил 95 млн рублей. Помимо уже благоустроенных площадок планируется создать «Остров Истории», «Природный Остров», «Остров Отдыха» и «Остров Новых Впечатлений». 

Также рабочие продолжат благоустройство Набережной. Здесь появится освещение, видеонаблюдение и спуски к воде с понтонами. Также подрядчик благоустроит зоны для игр, занятий спортом, пикников и рыбалки. 

Все работы планируется закончить до конца 2024 года. Открытие обновленного пространства состоится в 2025 году. 

Напомним, что в 2022 году проект «Сарапульские острова» выиграл в конкурсе малых городов и исторических поселений. Основные работы первой очереди благоустройства набережной завершились в декабре 2023 года.  Весной 2024 года подрядчик занялся озеленением территории и косметическими работами. В июне в Сарапуле состоялось открытие обновлённой части общественного пространства.

Благоустроить практически всю Набережную Камы планируется в рамках пяти проектов. Со временем будет обновлена территория протяженностью более 2 тыс. км от грузового порта до лодочной станции. 

17:45, 25 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
25
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#набережная