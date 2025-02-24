Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на двух ТЭЦ начали подготовку к безопасному прохождению весеннего паводка 2025 года. Как сообщает Удмуртский филиал «Т Плюс», на них, а также на объектах теплосетей энергетики проведут комплекс мероприятий, которые обеспечат надёжность электро- и теплоснабжения региона во время активного таяния снега.

В ближайшее время энергетики проверят гидротехнические и водопропускные сооружения, основное и вспомогательное оборудование Ижевских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и Удмуртских тепловых сетей и устранят дефекты для их безаварийной работы; проведут специальные инструктажи и тренировки персонала; обеспечат постоянный контроль насосных станций, котельных, тепловых пунктов, потенциально подверженных воздействию паводка; организуют круглосуточное дежурство ремонтно-восстановительных бригад, оснащённых специализированной техникой и материалами для оперативной ликвидации нештатных ситуаций.

Также энергетики возьмут под особый контроль паводковую ситуацию на Ижевском водохранилище, на берегу которого находится ТЭЦ-1. Мониторинг изменения метеоусловий и уровня воды в пруду позволит своевременно принять меры для предотвращения возможного подтопления территории станции.

Все действия специалисты «Т Плюс» будут координировать с паводковой комиссией Ижевска, органами государственного управления и МЧС.