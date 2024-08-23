Готовность строящейся более 10 лет ДШИ №3 в Ижевске достигла 71%

Ижевск. Удмуртия. Готовность Детской школы искусств №3 в ижевском микрорайоне «Столичный», которую начали строить еще в 2013 году, составляет 71%. Об этом в своих соцсетях рассказал вице-премьер Удмуртии Игорь Асабин.

По его словам, строительство «за последние месяцы заметно продвинулось». Планируется, что в этом году будет завершен монтаж горячего и холодного водоснабжения, вентиляция, теплоснабжение, будут установлены лифты. Идет подготовка к чистовой отделке.

Напомним, в 2017 году строительство было приостановлено, на завершение работ было необходимо около 60 млн рублей. После сроки вновь несколько раз переносились. В 2022 году сообщалось, что сдать школу планируют в 2023 году.

В ДШИ №3 откроется органный зал, отделения электронной музыки, хореографическое, художественное, появится возможность обучения особенных детей.