Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

Для новой «Зелёной школы» на улице Берша в Ижевске возвели фундамент

15:35, 02 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Для новой «Зелёной школы» на улице Берша в Ижевске возвели фундамент
15:35, 02 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Ижевск\n#строительство\n#Зелёная школа на Берша
Источник фото: ИИ
1305
0

Будущее здание в микрорайоне «Восточный 8-й» рассчитано на 1100 мест.

Ижевск. Удмуртия. У будущей «Зелёной школы» на улице Берша в Ижевске возвели фундамент. Об этом сообщил в ходе прямого эфира в соцсетях глава Удмуртии Александр Бречалов.

Он подчеркнул, что работы на объекте изначально были запланированы на 2026-2028 годы, но стартовали раньше — в 2025 году

«За счёт республиканских средств выполнили первый этап — возвели фундамент, ко второму этапу приступим в июле также за счёт средств республики», — сказал Бречалов.

Напомним, в основании новой школы — более тысячи свай и четыре бетонных плиты, по одной на каждый корпус. Здание будет рассчитано на 1 100 мест.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

15:35, 02 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
1305
0
#Ижевск\n#строительство\n#Зелёная школа на Берша