Будущее здание в микрорайоне «Восточный 8-й» рассчитано на 1100 мест.
Ижевск. Удмуртия. У будущей «Зелёной школы» на улице Берша в Ижевске возвели фундамент. Об этом сообщил в ходе прямого эфира в соцсетях глава Удмуртии Александр Бречалов.
Он подчеркнул, что работы на объекте изначально были запланированы на 2026-2028 годы, но стартовали раньше — в 2025 году.
«За счёт республиканских средств выполнили первый этап — возвели фундамент, ко второму этапу приступим в июле также за счёт средств республики», — сказал Бречалов.
Напомним, в основании новой школы — более тысячи свай и четыре бетонных плиты, по одной на каждый корпус. Здание будет рассчитано на 1 100 мест.
