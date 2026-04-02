Ижевск. Удмуртия. У будущей «Зелёной школы» на улице Берша в Ижевске возвели фундамент. Об этом сообщил в ходе прямого эфира в соцсетях глава Удмуртии Александр Бречалов.

Он подчеркнул, что работы на объекте изначально были запланированы на 2026-2028 годы, но стартовали раньше — в 2025 году.

«За счёт республиканских средств выполнили первый этап — возвели фундамент, ко второму этапу приступим в июле также за счёт средств республики», — сказал Бречалов.

Напомним, в основании новой школы — более тысячи свай и четыре бетонных плиты, по одной на каждый корпус. Здание будет рассчитано на 1 100 мест.