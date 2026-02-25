Ува. Удмуртия. В марте в Уву для новых очистных сооружений привезут специальные блоки для очистки воды. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал заместитель председателя правительства Удмуртии Роман Габдрахманов.

32 специальных блока изготовили в Ростовской области. Первую партию привезут в поселок уже в марте, площадка для них готова с прошлого года.

Сейчас на старых канализационных очистных сооружениях в Уве используется только механическая очистка стоков. Воду очищают от крупного мусора и нерастворимых частиц с помощью решёток, сит и песколовок.

Весной 2025 года здесь по программе «Комплексное развитие сельских территорий» началось строительство новых очистных сооружений. Планируется, что объект будет вдвое мощнее, обеспечит более глубокую очистку стоков, а объём переработки увеличится до 2 тыс. куб. м сточных вод в сутки.

Помимо механической очистки запустят и биологическую: специальные микроорганизмы будут разлагать органические загрязнения. А на финише воду станут обеззараживать ультрафиолетом. В результате в реку Уву станет попадать уже техническая вода.

Также в текущем году стартует реконструкция очистных сооружений в Балезино, а в 2025 году было завершено строительство очистных в Шаркане.