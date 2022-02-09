Школу искусств в ижевском микрорайоне «Столичный» могут достроить в декабре 2022 года

Ижевск. Удмуртия. Недостроенное здание школы искусств №3 в ижевском микрорайоне «Столичный» могут ввести в строй уже в декабре 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«Проектная документация на завершение работ по строительству школы искусств №3 в микрорайоне «Столичный» разработана, получено положительное заключение госэкспертизы», — говорится в сообщении.

Контракт на строительные работы планируется заключить в марте-апреле текущего года, при условии, что на эти цели из бюджета республики выделят субсидию. Если обстоятельства сложатся удачно, то здание достроят в декабре 2022 года.

Напомним, что решение о возведении школы искусств №3 было принято ещё в 2013 году. Однако через два года строительство было приостановлено из-за нехватки средств. Тогда на завершение проекта требовалось по разным оценкам от 58 до 68 млн рублей.

В августе 2019 года было принято решение передать недостроенное здание в муниципальную собственность. Позже город выкупил у застройщика проектно-сметную документацию и начал её корректировку. В марте 2020 года власти Ижевска планировали взять кредит. Тогда для достройки здания требовалось уже 83 млн рублей.

В июле 2020 года глава Ижевска Олег Бекмеметьев пообещал, что работы по возведению школы возобновятся в 2021 году. Источником финансирования мэр назвал заёмные средства.