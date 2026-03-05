Ижевск. Удмуртия. Удмуртская Республика вошла в число регионов России, где превысили средний показатель по стране по вводу недвижимости. Как сообщает ТАСС, об этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил президенту Владимиру Путину. Всего среднероссийские показатели по вводу недвижимости перевыполнили в 27 регионах.

«Если говорить в целом, то у нас недвижимости в среднем по стране введено более 1 квадратного метра на человека — это 27 регионов, которые перевыполнили этот показатель. Есть регионы, которые перевыполнили показатель в два раза, то есть ввод составил более 2 кв. м на человека», — доложил вице-премьер.

По его словам, ударно поработали даже в Крыму, где инвесторы продолжают строить объекты, несмотря на сложную ситуацию. В лидерах — Ленинградская, Московская, Тюменская области и Республика Алтай.

Впервые этот показатель перевыполнила Тува. Среди других регионов-лидеров — Адыгея, Калининградская, Калужская и Сахалинская области, Краснодарский край, Чеченская Республика, Свердловская и Воронежская области, Республика Татарстан, Удмуртия, Новосибирская область, Республика Хакасия, НАО, Тверская и Владимирская области, Карачаево-Черкесия, Приморский край и Ярославская область.