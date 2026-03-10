Ижевск. Удмуртия. Ижевск в начале 2026 года оказался на 33 месте в России по площади строящихся квартир на одного человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственное исследование.

В среднем на одного горожанина в столице Удмуртии приходится 1,4 кв. метра строящегося жилья.

В исследовании принимали участие административные центры субъектов РФ, а также другие крупные города России — всего 100 городов.

На первом месте оказался Краснодар (4,39 кв. м). В тройку вошли также Тюмень (3,92 кв. м) и Майкоп (3,57 кв. м). Внизу таблицы оказались Новокузнецк (0,16 кв. м), Нижний Тагил (0,15 кв. м) и Саратов (0,11 кв. м).

«Москва расположилась в рейтинге на 39-м месте с результатом 1,25 квадратного метра на душу населения. Санкт-Петербург демонстрирует чуть меньший масштаб строительства квартир — 0,9 квадратного метра на одного жителя, что соответствует 57-й позиции в рейтинге», — говорится в сообщении.