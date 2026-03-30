Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за 2025 год ввели 1 236 000 квадратных метров жилья. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.

В пересчёте на одного жителя было введено 0,86 квадратных метра. Отмечается, что это больше, чем в целом по России (0,74 кв. м). По этому показателю Удмуртия оказалась на 15 месте среди регионов России.

На первом месте по вводу жилья на одного жителя оказалась Ленинградская область (2,05 кв. м), следом идут Тюменская область (1,81 кв. м) и Республика Алтай (1,75 кв. м). При этом меньше всего было введено в Чукотском автономном округе (0,25 кв. м), Мурманской (0,14 кв. м) и Магаданской (0,11 кв. м) областях.

Отметим, что среди регионов ПФО Удмуртия находится на втором месте, немного уступая Татарстану (0,87 кв. м).

«По данным официальной статистики, объем ввода жилья в России 2025 году составил 108,1 миллиона квадратных метров, что на 0,4% выше, чем в 2024 году. При этом темпы сдачи многоквартирных домов снизились на 1,96%, а жилых домов, построенных населением, наоборот, выросли на 2,04%. В пересчете на одного жителя России было введено 0,74 квадратного метра жилья, но диапазон значений показателя в российских регионах очень широк и отличается в разы», — отмечается в исследовании.

Напомним, ранее главу Удмуртии наградили Благодарностью президента России за весомый вклад в развитие жилищного строительства.