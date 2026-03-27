Роман Перевощиков
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Нижний Новгород\n#благодарность\n#Александр Бречалов\n#глава Удмуртии\n#строительство
Источник фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
Награду он получил за вклад в развитие строительства.

Нижний Новгород. Нижегородская область. Главу Удмуртии Александра Бречалова 26 марта наградили Благодарностью президента России. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Награждение прошло на заседании Совета ПФО в Нижнем Новгороде. Главе Удмуртии вручили Благодарность за весомый вклад в развитие жилищного строительства и достижение общенациональных показателей в этой сфере. Награждал Бречалова полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

«По итогам января 2026 года Удмуртия занимает 9-е место среди 85 регионов России по объему ввода жилья, а в расчете на 1000 человек населения находится на второй позиции в Приволжском федеральном округе, уступая лишь Татарстану. Такого результата удалось достичь благодаря системной работе строительного комплекса региона. В настоящее время 64 застройщика возводят 117 многоквартирных домов общей площадью более 1 млн квадратных метров, которые будут сданы не позднее 2030 года», — говорится в сообщении.

При этом в домах, которые будут вводиться в 2026 году, 62% квартир уже проданы. Средства дольщиков по всем строящимся объектам защищены с помощью эскроу-счетов.

Как рассказал Александр Бречалов, в Удмуртии внимание уделяется не только коммерческому строительству, но и выполнению социальных обязательств. Так, до 1 сентября 2031 года в республике планируют расселить еще 77 тыс. кв. метров аварийного жилья и улучшить жилищные условия для 4 673 человек в 28 муниципалитетах. В 2026 году планируют улучшить жилищные условия для 567 человек.

