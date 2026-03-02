Закрыть
Школа в Хохряках готова на 89 процентов

14:57, 02 марта, 2026
Максим Александров
#Удмуртия\n#строительство\n#дети
Источник фото: вице-премьер Удмуртии Игорь Асабин
В ней будет учиться тысяча детей.

Хохряки. Удмуртия. Стройка школы в Хохряках выходит на финишную прямую, сообщил вице-премьер Удмуртии Игорь Асабин.

Напомним, школу начали строить в 2024 году, а закончить работы планировали осенью 2025 года. Но из-за нехватки рабочих сроки сдвинулись. Сейчас здание готово на 89%.

«Уже сейчас, проходя по этажам, не нужен проект — и так понятно, где будет столовая, где раздевалки, а где кабинеты физики с химией», — написал Асабин на своей странице «ВКонтакте».

В коридорах смонтировали реечные потолки — они сделали пространство визуально легче и современнее.

Школа рассчитана на тысячу детей. Внутри шесть блоков, соединенных переходами. Лифты готовят к пуско-наладочным работам. Бассейны и спортзалы пока ждут отделки. А вот в столовой и раздевалках уже расставили мебель и оборудование.

На объекте трудятся десятки рабочих: маляры, электрики, отделочники. Ранее мы писали, что в школе готовят к запуску два бассейна.

