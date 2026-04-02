За 2026 год в Удмуртии построят 19 ФАПов и 8 амбулаторий

17:10, 02 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Удмуртия\n#строительство\n#ФАП
Источник фото: Минздрав Удмуртии
Объекты возведут в 13 районах.

Ижевск. Удмуртия. 27 новых фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий построят в Удмуртии в 2026 году. Об этом сообщает Минздрав Удмуртии.

8 амбулаторий появится в Завьяловском, Воткинском, Игринском, Кезском, Можгинском и Сюмсинском районах. Амбулаторию в селе Зура Игринского района начнут возводить в апреле. В здании расположатся кабинеты и дневной стационар. Врачи перейдут из старого здания больницы в новую амбулаторию.

19 новых ФАПов планируют построить в Воткинском, Завьяловском, Малопургинском, Вавожском, Балезинском, Глазовском, Дебёсском, Юкаменском и Ярском районах.

Также в текущем году продолжится строительство Республиканской туберкулезной больницы и капремонт стационара межрайонной больницы в Глазове. 

