Ижевск. Удмуртия. 27 новых фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий построят в Удмуртии в 2026 году. Об этом сообщает Минздрав Удмуртии.

8 амбулаторий появится в Завьяловском, Воткинском, Игринском, Кезском, Можгинском и Сюмсинском районах. Амбулаторию в селе Зура Игринского района начнут возводить в апреле. В здании расположатся кабинеты и дневной стационар. Врачи перейдут из старого здания больницы в новую амбулаторию.

19 новых ФАПов планируют построить в Воткинском, Завьяловском, Малопургинском, Вавожском, Балезинском, Глазовском, Дебёсском, Юкаменском и Ярском районах.

Также в текущем году продолжится строительство Республиканской туберкулезной больницы и капремонт стационара межрайонной больницы в Глазове.