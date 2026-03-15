Ува. Удмуртия. В соцсетях житель Увы пожаловался на отсутствие катка, где местная хоккейная команда могла бы тренироваться круглый год. Он отметил, что сейчас юные спортсмены катаются на застывшем пруду.

Администрация Увинского района ответила, что строительство крытого льда в Уве является одной из важных задач в развитии детского спорта в районе. И в 2025 году муниципалитет подавал заявку на участие в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», но проект не получил поддержку.

В 2026 году администрация района вновь подаст заявку с предполагаемым строительством объекта в 2028-2029 годах. Возведение катка потребует более 600 млн рублей, поэтому району необходимо финансирование из федерального бюджета.

«В части создания условий для проведения тренировок дети, занимающиеся хоккеем, могут бесплатно заниматься на крытом катке в селе Вавож. На зимний сезон 2025-2026 года из бюджета Увинского района выделено 300 тыс. рублей рублей на организацию подвоза хоккейной команды в село Вавож», — пояснила администрация Увинского района.

Также в районе есть 9 хоккейных коробок, три из них были установлены в последние пять лет.

Для развития спорта в 2026 году в Уве построят две многофункциональные спортивные площадки, а в 2027 году планируется отремонтировать лыжную базу и лыжероллерную трассу.