Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Орджоникидзе построят спортивно-оздоровительный комплекс с отелем и бассейном. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Комплекс появится на месте бывшего стадиона «Металлист». На площади в 8 тыс. кв. метров появятся несколько бассейнов, фудкорт и зоны отдыха. Посетители комплекса смогут отдохнуть в номерах трехзвездочного отеля, где им будет предоставлен, как утверждают в администрации, качественный сервис. Отмечается, что для реализации проекта инвестор планирует воспользоваться государственной поддержкой. Открыть комплекс намерены весной 2028 года, отель — в 2030 году.

«Новый объект, где будут созданы все условия для отдыха и оздоровления, примыкает к зеленой зоне. Рядом расположены спортивные и санаторно-курортные учреждения, трассы для занятий спортом, большой веревочный парк. Все эти локации планируется объединить тропами здоровья, которые будут востребованы и посетителями комплекса, и жителями близлежащих жилых кварталов. В этом районе планируется сформировать рекреационную зону, аналогичную парку Кирова в городке Металлургов», — рассказал начальник Управления экономики и инвестиций администрации Ижевска Евгений Леонтьев.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2026 году в Ижевске начнётся строительство оздоровительного комплекса «Термолэнд-Аврора».