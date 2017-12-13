Власти Ижевска: на завершение строительства школы искусств №3 нужно 60 млн рублей

Возведение здания началось еще в 2013 году.

Ижевск. Удмуртия. На завершение строительства школы искусств №3 в микрорайоне «Столичный» нужно 60 млн рублей. Об этом написал председатель Гордумы столицы Удмуртской Республики Олег Гарин на своей странице в соцсети Facebook.

«В 2013 году было принято решение строить в микрорайоне «Столичный» школу искусств. К сожалению, на сегодняшний день строительство школы приостановлено, так как пока нет возможности заложить средства на это строительство в бюджет», - отметил председатель городского парламента.

Гарин добавил, что сейчас муниципалитет рассматривает разные варианты, в том числе возможности привлечения внебюджетных источников для завершения строительства школы на улице Кунгурцева.