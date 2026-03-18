Сарапул. Удмуртия. Летом 2026 года к берегу Сарапула вновь будут причаливать туристические теплоходы. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Виктор Шестаков.

«В 2025 году мы столкнулись с ситуацией, когда туристические теплоходы не могли заходить в Сарапул. Причина — техническое состояние причальной стенки. Сезон был фактически потерян. Это не эмоции, а констатация факта», — заявил мэр.

Напомним, что в мае 2025 года из-за подъёма уровня Камы в Сарапуле размыло набережную. Освидетельствование выявило критические повреждения набережной в районе причала.

В результате власти города рассмотрели вариант строительства модульного причала. На работы решили выделить 68 млн рублей, но на конкурс по определению подрядчика никто не заявился.

В феврале 2026 года Виктор Шестаков заявил, что подрядную организацию всё же удалось найти, но на тот момент было неясно, получится ли успеть выполнить все работы и начать принимать теплоходы.

Но сейчас Виктор Шестаков заявил, что навигация возобновится. В городе уже строится модульный причал, и его технические характеристики позволят принимать маломерные суда, «Метеоры» и круизные теплоходы. При поддержке главы Удмуртии Александра Бречалова Сарапул уже получил средства и сверстал планы на предстоящий навигационный сезон.

Летом 2026 года планируется принять более 100 судов. В первую очередь речь идёт о туристических теплоходах, также ожидается прибытие «Метеоров» из Татарстана и Пермского края.

«Итоги всероссийского совещания по навигации 2026 года вселяют уверенность: интерес к Сарапулу со стороны туроператоров не угас. Нас ждут, к нам готовы заходить. Теперь главное — выполнить все обязательства и достойно встретить гостей», — заявил Виктор Шестаков.