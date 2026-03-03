Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в 2026 году начнут строить семейный физкультурно-оздоровительный комплекс «Термолэнд-Аврора». Об этом сообщает администрация города.

Новый спортобъект появится в здании бывшего кинотеатра «Аврора», а также будет использована прилегающая территория. Комплекс будет состоять из двух частей: в спортивной расположится универсальный спортзал и залы для единоборств, настольного тенниса, зал с тренажёрами и внутренний бассейн, а в акватермальной зоне появится круглогодичный уличный бассейн, детские зоны и минеральные купели.

Комплекс создадут по федеральному проекту «Бизнес-спринт» на условиях, установленных концессионным соглашением. В проект вложат 2,4 млрд рублей в качестве инвестиций, более 969 млн рублей — это субсидии из федерального, регионального и местного бюджетов.

До 17 апреля принимаются заявки на заключение концессионного соглашения на реконструкцию бывшего кинотеатра. Ранее сообщалось, что возможно будет заключено концессионное соглашение с ООО «Ижевск-спорт».

Планируется, что выбранный подрядчик до июня разработает проектную документацию, а потом приступит к строительно-монтажным работам. Открыть спортивно-оздоровительный комплекс планируют в конце 2028 года.