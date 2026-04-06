В Балезино удалось заставить подрядчика завершить строительство ФОКа

15:15, 06 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Балезино\n#Удмуртия\n#строительство\n#Прокуратура
Источник фото: vk.com/medzhitov
Объект должны были сдать до 26 декабря 2025 года.

Балезино. Удмуртия. В Балезино достроили быстровозводимый ФОК, строительство которого началось ещё в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Напомним, что физкультурно-оздоровительный комплекс начали строить на заброшенном пустыре напротив администрации Балезинского района при поддержке РЖД в 2024 году. Учреждение «Молодёжно-спортивный комплекс Балезинского района» заключило контракт с подрядчиком ООО «Тепло-мастер». Сумма контракта составила более 59 млн рублей. 

Объект должны были сдать до 26 декабря 2025 года, но подрядчик не уложился в срок

Во время проверки прокуратура обнаружила, что не был организован надлежащий контроль над возведением объекта. В результате прокурор внес руководителю муниципального учреждения представление.

По результатам прокурорского вмешательства строительство ФОКа в Балезино завершилось. 

