Ижевск. Удмуртия. В Ижевске могут построить новую поликлинику. Об этом сообщил Минздрав Удмуртии в комментариях под прямым эфиром главы региона Александра Бречалова.

Ижевчанка Елена С. спросила в комментариях, когда в городе будут строить новые городские поликлиники для взрослых. Она отметила, что из-за закрытия поликлиники на улице Софьи Ковалевской ей приходится целый час добираться на общественном транспорте до поликлиники на улице Серова.

Минздрав Удмуртии ответил, что поликлинику на улице Софьи Ковалевской закрыли несколько лет назад из-за того, что здание находилось в аварийном состоянии и не соответствовало санитарным требованиям. Зато в отремонтированном медучреждении на улице Серова созданы удобные условия для врачей и пациентов.

«К сожалению, невозможно построить поликлинику в каждом доме, чтобы было удобно добираться всем пациентам», — заявили в Минздраве региона.

Но сейчас решается вопрос о строительстве новой поликлиники в Устиновском районе Ижевска.

Напомним, что в 2026 году в Ижевске началась реорганизация сети городских поликлиник. Все взрослые и детские амбулатории объединили в две крупные клинические поликлиники.