Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Новая врачебная амбулатория открылась в Сарапульском районе

13:00, 16 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
63
0
#Сарапульский район
#Удмуртия
#строительство
Источник фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
63
0

Она будет обслуживать около двух тысяч человек.

Сарапул. Удмуртия. В селе Уральский Сарапульского района заработала новая врачебная амбулатория. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В амбулатории есть кабинеты терапевта и педиатра, процедурный и прививочный, есть отдельная «красная зона» для пациентов с признаками инфекционных заболеваний, физиокабинет, кабинет стоматолога, смотровой кабинет и дневной стационар.

Помещение укомплектовали всем необходимым оборудованием и специалистами. К работе приступили врач-терапевт участковый, врач-педиатр, фельдшер, медсёстры, а ещё по графику будет выезжать врач-стоматолог.

Уральская врачебная амбулатория обслуживает население села Уральский и ещё семи соседних деревень. Всего получить помощь могут 2 тыс. человек, в числе которых более 300 детей.

Медучреждение построили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Это один из 9 дополнительных объектов, которые построили в Удмуртии в 2025 году в рамках программы модернизации здравоохранения.

«Чтобы медицинская помощь приходила вовремя, ежегодно вкладываемся в развитие инфраструктуры. Конечно, продолжим возводить фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории на селе — на 2026 год их запланировано 27 штук. Закупим оборудование и транспорт — на следующий год 11 единиц «тяжёлой» медицинской техники и 4 мобильных медицинских комплекса», — рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

63
0
