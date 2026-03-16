Сарапул. Удмуртия. В селе Уральский Сарапульского района заработала новая врачебная амбулатория. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В амбулатории есть кабинеты терапевта и педиатра, процедурный и прививочный, есть отдельная «красная зона» для пациентов с признаками инфекционных заболеваний, физиокабинет, кабинет стоматолога, смотровой кабинет и дневной стационар.

Помещение укомплектовали всем необходимым оборудованием и специалистами. К работе приступили врач-терапевт участковый, врач-педиатр, фельдшер, медсёстры, а ещё по графику будет выезжать врач-стоматолог.

Уральская врачебная амбулатория обслуживает население села Уральский и ещё семи соседних деревень. Всего получить помощь могут 2 тыс. человек, в числе которых более 300 детей.

Медучреждение построили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Это один из 9 дополнительных объектов, которые построили в Удмуртии в 2025 году в рамках программы модернизации здравоохранения.

«Чтобы медицинская помощь приходила вовремя, ежегодно вкладываемся в развитие инфраструктуры. Конечно, продолжим возводить фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории на селе — на 2026 год их запланировано 27 штук. Закупим оборудование и транспорт — на следующий год 11 единиц «тяжёлой» медицинской техники и 4 мобильных медицинских комплекса», — рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.