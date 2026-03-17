Контрольный комитет выявил проблемы при строительстве медучреждений в Ижевске и Глазове

13:30, 17 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Ижевск\n#Глазов\n#строительство
Источник фото: ИИ
Анализу подвергли ход работ в туберкулёзном диспансере и межрайонной больнице.

Ижевск. Удмуртия. Государственный контрольный комитет Удмуртии проанализировал строительство лечебного корпуса туберкулёзного диспансера в Ижевске и капремонт Глазовской межрайонной больницы. Об этом сообщил председатель ГКК Михаил Тумин на сессии Госсовета УР.

«Вынуждены снова отметить ряд системных проблем, которые имеют место практически на всех объектах, реализуемых на территории республики. В частности, ПСД имеет недостатки, которые вынужден устранять подрядчик. Либо заказчик вновь проводит конкурентные процедуры, что увеличивает сроки и объём финансирования», — рассказал Михаил Тумин.

Он отметил, что одна из причин отставания «туберкулёзки» — несвоевременное предоставление земельного участка и отсутствие ряда разрешительных документов.

Глазовскую больницу ремонтируют без стройконтроля и авторского надзора, что несёт дополнительный риск.

