На благоустройство сквера Победы в Ижевске выделено более 40 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске благоустройство сквера Победы поделят на два этапа. Сумма предусмотренных на это средств превышает 40 млн рублей. В настоящий момент идёт поиск подрядчика на выполнение работ. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

На первом этапе планируется благоустройство монумента. На время проведения работ все художественные барельефы, таблички с именами Героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы будут демонтированы.

На втором этапе подрядчик займётся благоустройством территории.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 12 августа. Начальная цена контракта составляет 40,3 млн рублей.

Как ранее сообщал глава города Дмитрий Чистяков, также будет обновлён парк деревьев. Здесь высадят яблони, дубы и сирени. Аварийные деревья спилят.