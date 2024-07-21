В Ижевске легковушка протаранила рейсовый автобус

Ижевск. Удмуртия. Очередное ДТП с участием общественного транспорта произошло в Ижевске. Вечером в воскресенье на улице 10 лет Октября столкнулись легковая иномарка и автобус, следовавший по маршруту № 29, сообщает Первый отдел управления Госавтоинспекции МВД по Удмуртской Республике.

Авария случилась около 17:00 напротив дома № 26. 33-летний мужчина на седане Hyundai Solaris, сворачивая налево, совершил небезопасный маневр и врезался во встречный автобус МАЗ. В результате столкновения травмы получили два пассажира рейсового транспорта: девушка 15-ти лет и 75-летняя пенсионерка.