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В Ижевске легковушка протаранила рейсовый автобус

21:10, 21 июля, 2024
Андрей Поносов
журналист
В Ижевске легковушка протаранила рейсовый автобус
21:10, 21 июля, 2024
Андрей Поносов
журналист
119
0
#Ижевск\n#ДТП\n#общественный транспорт
Фото: Первый отдел Управления ГАИ МВД по УР
119
0

Пострадали две пассажирки общественного транспорта.

Ижевск. Удмуртия. Очередное ДТП с участием общественного транспорта произошло в Ижевске. Вечером в воскресенье на улице 10 лет Октября столкнулись легковая иномарка и автобус, следовавший по маршруту № 29, сообщает Первый отдел управления Госавтоинспекции МВД по Удмуртской Республике.

Авария случилась около 17:00 напротив дома № 26. 33-летний мужчина на седане Hyundai Solaris, сворачивая налево, совершил небезопасный маневр и врезался во встречный автобус МАЗ. В результате столкновения травмы получили два пассажира рейсового транспорта: девушка 15-ти лет и 75-летняя пенсионерка.

21:10, 21 июля, 2024
Андрей Поносов
журналист
119
0
#Ижевск\n#ДТП\n#общественный транспорт