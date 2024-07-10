В Удмуртии начали доследственную проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начали проверку по информации о ДТП с пассажирским автобусом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

10 июля в Воткинском районе рядом с деревней Пихтовка произошло ДТП с участием автомобиля и пассажирского автобуса, двигавшегося по маршруту «Ижевск-Пермь». Автобус перевозил 45 человек.

Предварительно установлено, что в результате столкновения автобуса с легковушкой пострадали несколько пассажиров и погиб водитель автомобиля. Пассажирам оказывается медпомощь.

Следственный комитет начал доследственную проверку по статье 238 УК России «Об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

В результате проверки будет дана оценка действиям должностных лиц и работников организации, занимающейся перевозкой.