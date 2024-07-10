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В Удмуртии начали доследственную проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом

17:58, 10 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Удмуртии начали доследственную проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом
17:58, 10 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
699
0
#доследственная проверка\n#гибель людей\n#общественный транспорт\n#ДТП
Фото: СУ СКР по УР
699
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Есть погибший.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начали проверку по информации о ДТП с пассажирским автобусом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике. 

10 июля в Воткинском районе рядом с деревней Пихтовка произошло ДТП с участием автомобиля и пассажирского автобуса, двигавшегося по маршруту «Ижевск-Пермь». Автобус перевозил 45 человек.

Предварительно установлено, что в результате столкновения автобуса с легковушкой пострадали несколько пассажиров и погиб водитель автомобиля. Пассажирам оказывается медпомощь. 

Следственный комитет начал доследственную проверку по статье 238 УК России «Об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

В результате проверки будет дана оценка действиям должностных лиц и работников организации, занимающейся перевозкой.

17:58, 10 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
699
0
#доследственная проверка\n#гибель людей\n#общественный транспорт\n#ДТП