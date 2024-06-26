Стоимость проезда в общественном транспорте Ижевска может подняться до 35 рублей

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске увеличится максимальный тариф на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

С 6 июля предельный максимальный тариф составит 35 рублей. Отмечается, что он будет единым как для наличной, так и для безналичной оплаты. Также поменяется цена проездных билетов. Напомним, что в настоящий момент при оплате картой стоимость проезда равна 30 рублям, а наличными — 31 рублю.

Рост оплаты проезда может произойти по ряду причин. Например, это позволит проиндексировать зарплату сотрудникам предприятий, чтобы сохранить существующий штат и решить кадровый вопрос.

В настоящий момент у предприятия «ИжГЭТ» не хватает 30% водителей трамваев и троллейбусов, а также кондукторов. Из-за нехватки персонала в будни на линию не выпускается до 13% транспорта. А в «ИПОПАТ» требуется более 180 водителей и более 150 работников вспомогательных служб.

Также деньги нужны на покрытие эксплуатационных расходов — топлива, запчастей, энергоресурсов, которые повысились в цене. Во втором полугодии 2024 года ИжГЭТ планирует провести углубленный текущий ремонт 60 трамваев и 60 троллейбусов.

Помимо этого, в городе нужно провести масштабные ремонты сетей, трамвайных путей и других объектов инфраструктуры.

За 6 месяцев 2024 года из-за технической неровности пути в Ижевске произошла 31 задержка движения трамваев. Это на 11 больше показателя 2023 года. В планах отремонтировать 1,5 км трамвайных путей.

На регулярность движения автобусов влияет износ транспортных средств. В АО «ИПОПАТ» сегодня средний «возраст» автобусов, которые работают на муниципальных маршрутах, составляет 8 лет, а на межмуниципальных — 12-17 лет, когда нормативный срок эксплуатации равен 7 годам. Транспорт, который эксплуатируется более 10 лет, простаивает в ремонте от 54 до 75 дней, а автобусы, которые работают менее 3 лет ремонтируются не более 11 дней. С увеличением ремонтного персонала получится улучшить качество и сроки ремонта транспорта.

Отмечается, что даже после повышения стоимость проезда в общественном транспорте Удмуртии останется одной из самых низких в ПФО.