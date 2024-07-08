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Из-за повреждения контактной сети в Ижевске перенаправлены троллейбусы №№ 9, 10, 14

15:00, 08 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Из-за повреждения контактной сети в Ижевске перенаправлены троллейбусы №№ 9, 10, 14
15:00, 08 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#троллейбус\n#общественный транспорт\n#поломка
Фото: ИА «Сусанин»
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Опору повредил другой транспорт.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске из-за повреждения контактной сети на участке от улицы Максима Горького до посёлка Машиностроителей не ездят троллейбусы. Об этом сообщает пресс-служба «ИжГЭТ». 

Посторонний транспорт повредил опору контактной сети. С 14:30 троллейбусы №№ 9, 10, 14 перенаправили на другие улицы города. 

Транспорт, курсирующий по маршруту №9, теперь от городка Металлургов поворачивает на улицу Максима Горького, останавливается у собора Александра Невского, после чего едет в обратном направлении. 

Троллейбус №10 следует по улицам: Ворошилова, Молодёжной, Орджоникидзе, Карла Либкнехта, Максима Горького, поворачивает у собора Александра Невского и едет обратно. 

Троллейбус №14 двигается по улицам: Труда, Дзержинского, Удмуртской, Карла Либкнехта, Максима Горького, также останавливается у собора и едет в обратном направлении. 

UPD: по данным «ИжГЭТ», движение троллейбусов открыли в 15:25. 

15:00, 08 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
200
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#троллейбус\n#общественный транспорт\n#поломка