Из-за повреждения контактной сети в Ижевске перенаправлены троллейбусы №№ 9, 10, 14

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске из-за повреждения контактной сети на участке от улицы Максима Горького до посёлка Машиностроителей не ездят троллейбусы. Об этом сообщает пресс-служба «ИжГЭТ».

Посторонний транспорт повредил опору контактной сети. С 14:30 троллейбусы №№ 9, 10, 14 перенаправили на другие улицы города.

Транспорт, курсирующий по маршруту №9, теперь от городка Металлургов поворачивает на улицу Максима Горького, останавливается у собора Александра Невского, после чего едет в обратном направлении.

Троллейбус №10 следует по улицам: Ворошилова, Молодёжной, Орджоникидзе, Карла Либкнехта, Максима Горького, поворачивает у собора Александра Невского и едет обратно.

Троллейбус №14 двигается по улицам: Труда, Дзержинского, Удмуртской, Карла Либкнехта, Максима Горького, также останавливается у собора и едет в обратном направлении.

UPD: по данным «ИжГЭТ», движение троллейбусов открыли в 15:25.