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На три дня в Ижевске изменится маршрут автобуса №22

11:00, 04 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
На три дня в Ижевске изменится маршрут автобуса №22
11:00, 04 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
312
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#автобус\n#общественный транспорт
Фото: ИА «Сусанин»
312
0

Это связано с ограничением движения на перекрёстке улиц Удмуртской и Ленина.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на несколько дней изменят маршрут движения автобуса №22. Об этом сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ».

Изменения связаны с ограничением движения транспорта на пересечении улиц Удмуртской и Ленина. На данном перекрёстке планируется заменить трамвайные рельсы. Участок перекроют с 20:30 4 июля до 05:00 8 июля. 

На этот период автобусы маршрута №22 на улице Удмуртской будут сворачивать на Советскую, а затем на Пушкинскую, после чего станут двигаться по обычному маршруту. Данная схема движения действует в обоих направлениях. 

11:00, 04 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
312
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#автобус\n#общественный транспорт