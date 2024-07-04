На три дня в Ижевске изменится маршрут автобуса №22

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на несколько дней изменят маршрут движения автобуса №22. Об этом сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ».

Изменения связаны с ограничением движения транспорта на пересечении улиц Удмуртской и Ленина. На данном перекрёстке планируется заменить трамвайные рельсы. Участок перекроют с 20:30 4 июля до 05:00 8 июля.

На этот период автобусы маршрута №22 на улице Удмуртской будут сворачивать на Советскую, а затем на Пушкинскую, после чего станут двигаться по обычному маршруту. Данная схема движения действует в обоих направлениях.