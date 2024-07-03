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Проезд в общественном транспорте подорожает в Глазове

17:20, 03 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Проезд в общественном транспорте подорожает в Глазове
17:20, 03 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
137
0
#Глазов\n#общественный транспорт\n#стоимость проезда\n#стоимость топлива
Фото: пресс-служба администрации Глазова
137
0

Теперь билет будет стоить 35 рублей.

Глазов. Удмуртия. Из-за роста цен на топливо и запчасти с 6 июля в Глазове увеличат стоимость проезда в общественном транспорте до 35 рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Цена будет одинаковой для наличной и безналичной оплаты.

Кроме того, изменится стоимость проездных билетов – для школьников – 577 рублей, для студентов – 1281 рубль, для остальных жителей стоимость ежемесячного проезда составит 1832 рубля.

Напомним, ранее сообщалось, что стоимость проезда повысят в Воткинске и Сарапуле. Также стоимость проезда в общественном транспорте увеличится в Ижевске.

17:20, 03 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
137
0
#Глазов\n#общественный транспорт\n#стоимость проезда\n#стоимость топлива