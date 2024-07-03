Проезд в общественном транспорте подорожает в Глазове

Глазов. Удмуртия. Из-за роста цен на топливо и запчасти с 6 июля в Глазове увеличат стоимость проезда в общественном транспорте до 35 рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Цена будет одинаковой для наличной и безналичной оплаты.

Кроме того, изменится стоимость проездных билетов – для школьников – 577 рублей, для студентов – 1281 рубль, для остальных жителей стоимость ежемесячного проезда составит 1832 рубля.

Напомним, ранее сообщалось, что стоимость проезда повысят в Воткинске и Сарапуле. Также стоимость проезда в общественном транспорте увеличится в Ижевске.