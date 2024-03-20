Более половины территорий частного сектора Ижевска очистили от снега в преддверии паводка

Ижевск. Удмуртия. Более 50% территорий частного сектора Ижевска, подверженных подтоплению, очистили от снега. Как сообщила пресс-служба администрации города в среду, 20 марта, техника круглосуточно работает на улицах Первомайского, Ленинского и Октябрьского районов.

Накануне дорожники вывозили снег, расчищали водоотводные канавы и водопропускные трубы на улицах Динамовская, Щедрина, Магистральная, Свободы, Революционная, в проезде Комбинатный. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков отметил, что всего из частного сектора с начала февраля вывезли уже около 150 тыс. кубометров снега.

Кроме этого, на территории всего города вскрывают ливнёвку, при необходимости ремонтируют ливневые колодцы. До конца марта к приему талых вод специалисты подготовят 126 км ливневой канализации открытого и закрытого типа.