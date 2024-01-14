В Удмуртии почистили дороги, вызвавшие больше всего жалоб от граждан

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжается очистка от снега республиканских дорог. В приоритете участки с интенсивным движением и вызвавшие наибольшее количество жалоб. Об этом сообщил вице-премьер регионального правительства Игорь Асабин.

В частности, шли работы на участке от окружной до посёлка Сокол (Ягул) Здесь очистили проезжую часть, удалили накат. То же самое выполнено на перекрёстке Окружная-Ижевск-Воткинск.

На дороге Ижевск-Аэропорт рабочие расчистили обочины и убрали снежные валы. В посёлке Октябрьском убран снег на остановках, съездах и пешеходных переходах.