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В Удмуртии почистили дороги, вызвавшие больше всего жалоб от граждан

11:15, 14 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии почистили дороги, вызвавшие больше всего жалоб от граждан
11:15, 14 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
306
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка снега
Фото: Игорь Асабин
306
0

Также техника вышла на участки с наиболее интенсивным движением.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжается очистка от снега республиканских дорог. В приоритете участки с интенсивным движением и вызвавшие наибольшее количество жалоб. Об этом сообщил вице-премьер регионального правительства Игорь Асабин.

В частности, шли работы на участке от окружной до посёлка Сокол (Ягул) Здесь очистили проезжую часть, удалили накат. То же самое выполнено на перекрёстке Окружная-Ижевск-Воткинск.

На дороге Ижевск-Аэропорт рабочие расчистили обочины и убрали снежные валы. В посёлке Октябрьском убран снег на остановках, съездах и пешеходных переходах.

11:15, 14 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
306
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка снега