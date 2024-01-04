На очистке дорог в Ижевске задействована вся снегоуборочная техника

Ижевск. Удмуртия. 4 января на расчистку городских магистралей выведена вся снегоуборочная техника. Об этом рассказал на своей странице во «ВКонтакте» глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

В первые январские дни в Ижевске выпала половина месячной нормы осадков. Со слов Дмитрия Чистякова, это 114 тысяч тонн снега.

Все технические средства сосредоточены на очистке магистральных дорог. Общественный транспорт работает по расписанию в штатном режиме выходного дня.

При этом поступают многочисленные жалобы от горожан на заужение межквартальных дорог и тротуаров.