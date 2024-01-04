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На очистке дорог в Ижевске задействована вся снегоуборочная техника

14:07, 04 января, 2024
Константин Ижболдин
журналист
На очистке дорог в Ижевске задействована вся снегоуборочная техника
14:07, 04 января, 2024
Константин Ижболдин
журналист
651
0
#уборка снега\n#дороги\n#снегопад\n#Ижевск\n#Дмитрий Чистяков
Фото: ИА "Сусанин"
651
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Глава города Дмитрий Чистяков рассказал о ситуации с уборкой снега.

Ижевск. Удмуртия. 4 января на расчистку городских магистралей выведена вся снегоуборочная техника. Об этом рассказал на своей странице во «ВКонтакте» глава Ижевска Дмитрий Чистяков. 

В первые январские дни в Ижевске выпала половина месячной нормы осадков. Со слов Дмитрия Чистякова, это 114 тысяч тонн снега. 

Все технические средства сосредоточены на очистке магистральных дорог. Общественный транспорт работает по расписанию в штатном режиме выходного дня. 

При этом поступают многочисленные жалобы от горожан на заужение межквартальных дорог и тротуаров. 

 

14:07, 04 января, 2024
Константин Ижболдин
журналист
651
0
#уборка снега\n#дороги\n#снегопад\n#Ижевск\n#Дмитрий Чистяков