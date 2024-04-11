Глава Ижевска прокомментировал вопрос о приватизации МУПов

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков прокомментировал вопрос о приватизации муниципальных унитарных предприятий. Напомним, в конце марта Гордума Ижевска отказалась приватизировать МУП «ДРЭУ» и МУП «СпДУ».

«У нас нет никакого разногласия с нашим депутатским корпусом. Это вопрос технический — реорганизация в соответствии с федеральным законом. Здесь мы абсолютно едины в понимании того, что наши МУПы мы будем развивать. ДРЭУ — 100%. Мне хочется, чтобы у города появился сильный партнёр, такое мощнейшее плечо. Мы усиливаем ДРЭУ как техникой, так и кадрово. Поэтому компания будет развиваться», — заверил градоначальник.

Он также отметил, что МУП ИжГЭТ на сегодняшний день, по его мнению, — самое мощное предприятие городского электрического транспорта на территории России.

«Потому что сохранили, приумножили и, самое главное, наращивают оборот. Мы будем его развивать. Нам нужно такое предприятие. К нам приезжают из других городов постоянно по обмену опытом. И очень завидуют. Недавно был мэр Ульяновска и спрашивал, как же мы смогли сохранить… У их 13% у города, всё остальное частники. А у нас ситуация принципиально другая, поэтому здорово, будем продолжать развивать и ничего другого», — подытожил Дмитрий Чистяков.