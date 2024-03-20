Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

Ещё 47 аварийных домов расселят в Ижевске в 2024 году

12:05, 20 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Ещё 47 аварийных домов расселят в Ижевске в 2024 году
12:05, 20 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
140
0
#Ижевск\n#Дмитрий Чистяков\n#аварийное жилье
Фото: ИА "Сусанин"
140
0

Благоустроенное жильё получат 225 ижевских семей.

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году в Ижевске расселят 47 аварийных домов. Таким образом, сообщил глава города Дмитрий Чистяков в соцсетях, благоустроенное жильё получат 225 ижевских семей.

«Ижевск вот уже несколько лет активно участвует в переселении горожан из аварийных домов. В этом году досрочно завершается региональная адресная программа, рассчитанная на 2019-2025 годы», — написал градоначальник.

Он подчеркнул, что за время действия этой программы новые жилые помещения или денежную компенсацию получили 628 семей, это 1 635 человек.

12:05, 20 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
140
0
#Ижевск\n#Дмитрий Чистяков\n#аварийное жилье