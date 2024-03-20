Ещё 47 аварийных домов расселят в Ижевске в 2024 году

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году в Ижевске расселят 47 аварийных домов. Таким образом, сообщил глава города Дмитрий Чистяков в соцсетях, благоустроенное жильё получат 225 ижевских семей.

«Ижевск вот уже несколько лет активно участвует в переселении горожан из аварийных домов. В этом году досрочно завершается региональная адресная программа, рассчитанная на 2019-2025 годы», — написал градоначальник.

Он подчеркнул, что за время действия этой программы новые жилые помещения или денежную компенсацию получили 628 семей, это 1 635 человек.